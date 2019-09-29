Kato Dağı'nda artık festival düzenleniyor

Manuş Baba, 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nde sahne aldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırının sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde devam eden festivalde ilçe sakinleri doyasıya eğlendi.

"KARDEŞLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Artık yeter isyanınız, bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz. Allah’ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken, diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari’den Muğla’ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsin.” dedi.

"HUZUR ORTAMI KALICA HALE GELECEK"

Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, "Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah’ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir. Bunu sağlamak ta hep birlikte bize düşüyor. Gerek kamu görevlerine gerek tek tek vatandaşlarımıza. Çok şükür Şırnak vilayetimizde bu sağlandı ve daim olacak inşallah. Bunu hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Hiçbir hizmet alanı ihmal etmeden topyekun bir bakış açısıyla hem devletimizin sağlanmış olduğu imkanları, yatırımları bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi artan nispete vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bir yandan da böyle olduğu gibi sosyal, kültürel etkinliklerle kaynaşma zeminin daha da genişletecek ve yarınlara emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.