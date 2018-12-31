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Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

Karla kaplı dağların arasında Zümrüt Kaplıcaları'na gelen vatandaşlar oldukça eğlendi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 12:58..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2850 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcaları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşların akınına uğruyor. Hava soğukluğuna aldırış etmeyen vatandaşlar, çevresi karlarla kaplı kaplıcada Kato Dağı manzarasında yüzmenin tadını çıkarıyor.

"DEDELERİMİZ BURADA ŞİFA ARADI"

Kaplıcaya Beytüşşebap’ta yaşayanların yanı sıra, Şırnak, Hakkari, Siirt, Mardin ve Batman’dan da ziyaretçiler geliyor. Ferdi Ermağan adlı vatandaş, yıllardır kaplıcaya şifa bulmak için geldiğini belirterek, “Dedelerimiz sürekli gelip burada şifa aradı. Kaplıcanın bel fıtığı, romatizma ve cilt hastalıklarına karşı iyi geldiğini söyleniyor. Biz de bu yüzden geliyoruz” dedi.

Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

Şükrü Ermağan ise, kaplıcanın çok güzel olduğunu anlatarak, “Herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir kaplıca, sadece biraz temizlenirse çok daha güzel olur” diye konuştu.

"ÇOK KEYİF VERİCİ"

Eşref Gökçe ise, yapılması planlanan modern tesisle birlikte kaplıcanın daha da güzelleşeceğini belirterek, “İlçe kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında buraya güzel bir tesis yapılacağı söylendi. Çok güzel bir haber. Özellikle kış aylarında kar yağarken burada yüzmek daha zevkli oluyor. Metlerin üzerinde saatlerce yüzmek, dinlenmek ve sıcak sular içinde olmak çok keyif verici” dedi.

Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

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