Katolik kilise rahipleri kitapları yaktı

Bir lokalde çıkan tartışmada kan aktı. 20 yaşındaki bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.

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ABD'li Müslümanlardan lobi çalışması

ABD'li bazı Müslüman ve Türk STK temsilcileri Kongrede hem bölgeleri hem de ülkenin meseleleri hakkında lobi çalışması yaptı