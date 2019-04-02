taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53395
Euro
6.21435
Altın
1289.015
Borsa
94101.28
Gram Altın
229.336

Katolik kilise rahipleri kitapları yaktı

Polonya’da rahipler, Harry Potter’i ‘büyü kitabı’ diye ateşe verdi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 05:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Katolik kiliselerden birinin rahipleri, Hıristiyan öğretisine aykırı olduğu gerekçesiyle birkaç kitap yaktı.

Yakılan kitaplar arasında, J. K. Rowling'in Harry Potter romanları ve Stephenie Meyer'in Alacakaranlık serisi yer aldı. Rahipler ayrıca birkaç pagan tanrının resmini de ateşe verdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN İNCİL'DEN ALINTI YAPTILAR

Kilisenin Facebook hesabından yapılan açıklamada, pagan tanrılar ve büyü kitaplarının yakılmasını emreden İncil'den ifadelere yer verildi.

Katolik kilise rahipleri kitapları yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

80
Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

77
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

9
MHP 3 ilde seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP 3 ilde seçim sonuçlarına itiraz etti

8
AK Parti Ankara İl Başkanı: Seçim sonuçlarında hata var

AK Parti Ankara İl Başkanı: Seçim sonuçlarında hata var

55
Yerel seçimlerde 36 kadın adaydan 4'ü kazandı

Yerel seçimlerde 36 kadın adaydan 4'ü kazandı

3
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir