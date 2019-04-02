Katolik kilise rahipleri kitapları yaktı

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Katolik kiliselerden birinin rahipleri, Hıristiyan öğretisine aykırı olduğu gerekçesiyle birkaç kitap yaktı.
Yakılan kitaplar arasında, J. K. Rowling'in Harry Potter romanları ve Stephenie Meyer'in Alacakaranlık serisi yer aldı. Rahipler ayrıca birkaç pagan tanrının resmini de ateşe verdi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN İNCİL'DEN ALINTI YAPTILAR
Kilisenin Facebook hesabından yapılan açıklamada, pagan tanrılar ve büyü kitaplarının yakılmasını emreden İncil'den ifadelere yer verildi.