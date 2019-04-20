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Katranı üreten son kişi Marmaris'te yaşıyor

54 yıldır andız ağacından katran üreten 74 yaşındaki Gülser Şahin, katranın kilogramını 200 liradan satıyor.

İHA | 20.04.2019 - 10:19..
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Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Gülser Şahin, 54 yıldır katran yapıyor.

Kurumuş andız dallarını tek tek topladıktan sonra zorlu bir çalışmadan sonra ürettiği katranı, kilogramını 200 liradan satıyor.

Katranı üreten son kişi Marmaris'te yaşıyor

20 YAŞINDAN BERİ KATRAN YAPIYOR

Katran üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirten Şahin, “74 yaşındayım, 20 yaşımdan beri bu katranı yapıyor, andıç ağaçlarının kurularını keserek, tek tek topluyoruz. Daha sonra eve getiriyorum. Evde kıymık kıymık kesiyorum. Tenekeye yerleştiriyorum, daha sonra bir 20 santim derinliğinde bir çukur kazıyorum. Çukurun içine kazan koyuyorum. Kazanın üstüne tenekeyi kapatıyorum. Tenekeyi kapattıktan sonra, hava almasın diye çamur ile etrafını sıvalıyorum. Sıvadıktan sonra ateşi yakıyorum. Ateşi iki üç saat söndürmüyoruz. Ondan sonra soğumaya bırakıyorum. Katranı arıcılar kullanıyor. Hayvanlar rahatsız olduğu zaman hayvanlara veriliyor. Hayvanların yarasına ve diş diplerine sürülüyor. Yarım kilosunu 100 liraya veriyoruz.” dedi.

Katranı üreten son kişi Marmaris'te yaşıyor

"YENİLERE ÖĞRETMEK İSTİYORUM AMA ZOR DİYE YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Köyde bu işi yapan tek kişi olan Şahin, yeni neslin işi öğrenmek istememesinde dertli. Öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu belirten Şahin, “Bu köyde bunu bir ben yapıyorum, eski nesiller gitti. Yenilerden pek öğrenen yok, pek zahmetli diye yapmak istemiyorlar. Ben yeni nesle öğretmek istiyorum, ama çok zor diye yapmak istemiyorlar.“ dedi.

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