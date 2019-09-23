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Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor

Esnaflar daha önce hiç olmadığı kadar kavanoz kapağına talep geldiğini ve ellerinde kapak kalmadığını belirtiyor.

DHA | 23.09.2019 - 21:28..
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Bu yıl kışlık konserve yapımına ilgi arttı ama kavanoz kapakları bulunamaz oldu, olanların fiyatları ise 2-3 katı arttı.

Esnaf 1 kilo domates fiyatına bile kapak satıldığını belirtirken, Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bugün kapak kalmadı. Kavanoz kapağı üreten firmaların talebe hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor

“BİR KİLO DOMATES PARASINA BİLE KAPAK SATAN VAR”

Merter'de zücaciyeciden kapak alan bir kadın ise fiyatları yüksek olduğunu belirtti. Züccaciyeci Erdal Karakaş, "Var ama yeterince değil tabii. Bu sene tüketim haddinden fazla oldu. Normalde sene de 20-25 bin kapak satışımız oluyordu. Bu sene bunu 5’e katladı desem gayet doğal. Biz elimizdeki kapağı 35-45 kuruştan bitirdik. Ama şu an kapak fiyatı gerçekten çok yüksek. Neredeyse bir kilo domates parasına bile kapak satan var” dedi.

Karakaş, sadece bir koli kapağı kaldığını belirtti.

“KAPAK AZ AMA ÇOK KONSERVE YAPAN VAR”

Kavanoz almaya gelen Saliha Kabataş, kapak olmadığını belirterek, “Kapak az ama çok konserve yapan var” dedi. Kavanoz alan bir başka kadın ise domates ucuz olduğu için herkesin konserve yaptığı ve kapak bulunmadığını söyledi.

“İSTOÇ’TA ŞU ANDA KAVANOZ KAPAĞI YOK”

Toptancı Hasan Arpaçı ise “İSTOÇ’ta şu anda kavanoz kapağı yok. Normalde İSTOÇ’ta 4 dükkan kavanoz kapağı satıyor. Ama bu sene en çok satan biz olduk. Kamyon kamyon, tır tır siparişler aldık, sipariş verdik. Ama şu anda tükenmiş durumda. Gelen tırlar yarım saat bir saat içerisinde burada bitiyor.

Sebzenin ucuz olmasıyla kavanoz ve konserve talebi arttı. Kavanoz kapağı firmaları fabrikalar, hazırlıksız yakalandı. Sezon başında kapağın kolisi 105 lira ile 110 lira arasında satılırken, şu anda 240 ile 250 lira arasında satılıyor. Buna rağmen Türkiye’nin dört bir yanından Van’dan, Iğdır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar siparişler sürüyor. Bizim satışlarda yüzde 80 artış var.” şeklinde konuştu.

Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor

Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor

Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor

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