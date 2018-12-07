Kavga anında sıkılan kurşunlar iki kişiye isabet etti

Alanya ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 16.30 sıralarında iddiaya göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri üzerindeki tabancayla 3 el ateş etti.

2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganın silahından çıkan mermiler o sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet'e isabet etti. Bilge sağ bacağından, Yönet ise karın boşluğundan yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı ateş eden kişiyi tam göremediklerini belirterek, "Bir ses duyduk, nereden geldi nasıl oldu bilemedik. Maytap patlatıldı sandık. Çocuk kalçasını tuttu 'Vuruldum' dedi. Bir de ışıkların yanında kız vurulmuş" diye konuştu.