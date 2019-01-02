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Kavga eden öğrencileri ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı

Kocaeli'de kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isteyen esnaf, öğrenciler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İHA | 02.01.2019 - 17:47..
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Yazı Caddesi üzerinde 3 lise öğrencisi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası öğrencilerin yumrukla birbirine saldırdığını gören Oğuz B. adlı esnaf, kavgayı ayırmaya gitti.

ÜÇ KEZ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Öğrencileri birbirinden uzaklaştırmaya çalışan esnaf, kavga eden öğrencilerden biri tarafından bacağından 3 kez bıçaklandı. Yaralı esnaf kanlar içinde yerde kalırken, kavga eden gençler ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Oğuz B.’nin yaralandığını gören diğer esnaflar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şahsın tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga eden öğrencileri ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı

Kavga eden öğrencileri ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı

Kavga eden öğrencileri ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı

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