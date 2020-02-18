Sabah saatlerinde İstanbul'un Nişantaşı semtindeki Vali Konağı Caddesi ile Akkavak Sokak kesişiminde iki sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından sinirle araçlarından inen sürücüler sözlü tartışma yaşadı.

ANLAŞMAZLIK KAZAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Sürücüler araçları uygun bir yere çekerek, tutanak tutmak için sözleşti. Ancak kazaya karışan sürücülerden biri, bu sırada yandaki sokağa süratli bir şekilde girdi. Bunu gören diğer sürücü ise kaçtığını düşünerek, peşinden koştu. Kısa bir süre sonra sürücüyü durduran şahıs, aracın kapısını açarak sürücünün de yakasından çekiştirdi.

Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi İZLE

YAŞLI KADINI ARACIN ALTINA ALDI

O esnada kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Gülriz Günay’ı ezerek, altına aldı. Kaza sonucu aracın altında kalan Günay ağır şekilde, araçtaki sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Olayın ardından sürücüler şoka girerken, çevredeki vatandaşlar ise aracın altında kalan kadını kurtarmak için koştu. Aracı kaldıran vatandaşlar, ağır yaralı şekilde kadını kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen talihsiz kadın, ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan evli ve iki çocuk annesi Fatma Gülriz Günay’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri de güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, tutanak tuttu. Başlatılan soruşturma sürüyor.