taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0662
Euro
6.5697
Altın
1587.25
Borsa
119821.61
Gram Altın
309.842
Bitcoin
59952.45

Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi

İki sürücünün kaza anlaşmazlığı bir kadının ölümüne neden olacaktı. Nişantaşı'nda meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA | 18.02.2020 - 11:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sabah saatlerinde İstanbul'un Nişantaşı semtindeki Vali Konağı Caddesi ile Akkavak Sokak kesişiminde iki sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından sinirle araçlarından inen sürücüler sözlü tartışma yaşadı.

ANLAŞMAZLIK KAZAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Sürücüler araçları uygun bir yere çekerek, tutanak tutmak için sözleşti. Ancak kazaya karışan sürücülerden biri, bu sırada yandaki sokağa süratli bir şekilde girdi. Bunu gören diğer sürücü ise kaçtığını düşünerek, peşinden koştu. Kısa bir süre sonra sürücüyü durduran şahıs, aracın kapısını açarak sürücünün de yakasından çekiştirdi.

Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi İZLE

YAŞLI KADINI ARACIN ALTINA ALDI

O esnada kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Gülriz Günay’ı ezerek, altına aldı. Kaza sonucu aracın altında kalan Günay ağır şekilde, araçtaki sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Olayın ardından sürücüler şoka girerken, çevredeki vatandaşlar ise aracın altında kalan kadını kurtarmak için koştu. Aracı kaldıran vatandaşlar, ağır yaralı şekilde kadını kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen talihsiz kadın, ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan evli ve iki çocuk annesi Fatma Gülriz Günay’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi

Kazayla ilgili polis ekipleri de güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, tutanak tuttu. Başlatılan soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü
Bursa'da yaşanan olay sonrası katil zanlısı, gözaltına alındı.
Kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı
İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere, tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İzmir'de bir araç takla attı: 2 yaralı
İzmir'de bir otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de otomobil sürücüsü bisikletliye çarpıp kaçtı
Gebze’de bisikletiyle eve giden şahsa çarparak ölmesine sebep olan sürücü, olay yerinden kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
923
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
23
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
106
43 ilde FETÖ operasyonu
43 ilde FETÖ operasyonu
95
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
285
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı
116
Çin'deki Türk öğretmen, Türkiye'ye dönemiyor
Çin'deki Türk öğretmen, Türkiye'ye dönemiyor
159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir