taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8078
Euro
6.5869
Altın
1342.92
Borsa
93809.09
Gram Altın
250.701

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Bir evi yaktılar

Fikirtepe’de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini ateşe verdi.

İHA | 07.06.2019 - 02:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak’ta, çocukların arasındaki kavgaya aileler de karıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri diğer ailenin oturduğu eve girerek evi ateşe verdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE FELAKET ÖNLENDİ

Faciaya davetiye çıkarılan anlara tanık olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması büyük felaketin önüne geçti.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Bir evi yaktılar

"ÇOCUK KAVGASINI BÜYÜTTÜLER"

Olaya tanık olan bir mahalle sakini, “Çocuk kavgası büyük kavgaya döndü. Büyük kavgadan sonra burada oturanlar evi yaktı. Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olmaz. Evde tüpler var bu olacak şey değil. Kağıt toplayarak geçiniyorsunuz. Bir parça ekmek bulunca yiyorsun bulamayınca aç kalıyorsun. Böyle şeyler ayıp bir şey. Herkes ekmeği ile geçiniyor. Bayram üstü kalp kırmaya gerek yok.” İfadelerini kullandı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Bir evi yaktılar

"SADECE EVİMİZ YANDI"

Olaya tanık olan bir mahalle sakini “Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi bıçaklamadı. Evimiz yandı sadece. Maddi zararımız var.” dedi.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Bir evi yaktılar VİDEO

"ÇOCUĞUMU ZOR KURTARDIM"

Çıkan yangında evden son anda çocuğunu kurtardığını belirten Ahmet B. “Ben çocuğumun canını zor kurtardım. Oradakilerin evleri var ama bizim evimiz yok. Komple yandı. Bunu yapan bir kavgada evi yaktı. Bunu yapan belli. Polisin gözü önünde yaptılar. İki buçuk yaşında bir çocuğum var içeriden zor kurtardım. Ama bunu yapan kasıtlı olarak yapıyor. İsmini söylemeyeceğim. Birbirlerinin üzerine atıyorlar suçu.” İfadelerini kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

167
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

149
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

336
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

464
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir