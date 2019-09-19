taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.693
Euro
6.3065
Altın
1503.51
Borsa
100808.92
Gram Altın
275.032
Bitcoin
56508.74

Kavga ettiği eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Başkentte karısıyla kavga eden baba, çocuğunun yanında eşini, sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü. 5 yaşındaki çocuğu, uzmanlar karakola götürdü.

İHA | 19.09.2019 - 15:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde ikamet eden N.G. (29) ve M.G. (28) çifti, aralarında tartışarak 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber, semtlerinde bulunan bir metruk binaya girdi.

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Metruk binadaki tartışmanın şiddetlenmesinin sonucunda baba N.G., yanında bulundurduğu bıçakla anne M.G.'yi, 5 yaşındaki çocuklarının yanında sekiz yerinden bıçakladı. Aldığı darbe sonucunda yere düşen annesini gören çocuğun ağlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Hızır Acil ekiplerine bildirdi.

Kavga ettiği eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

UZMANLAR ÇOCUĞU KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sekiz yerinden bıçaklanan anneye müdahale etmeye çalıştı ama tüm çabalara rağmen anne M.G., kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba N.G., ifadesi alınmak üzere özel araçla olay yerinden çıkartılırken, 5 yaşındaki çocuk uzmanlar eşliğinde karakola götürüldü.

Kavga ettiği eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay yerine gelen M.G.'nin ailesi ise sinir krizi geçirdi.

Kavga ettiği eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kavga ettiği eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

146
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

194
Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

148
Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

404
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

153
Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

246
Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir