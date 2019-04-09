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Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavga sonrasında tüfekle ateş açıldı.

DHA | 09.04.2019 - 02:09..
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Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde, F.Y. (16) ile akrabası olan E.Y. (16), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y. ile E.Y.'nin bir kişiyi dövdüğünü gören çevredeki bir lokanta çalışanı A.K. kavgayı ayırdı. Dövülen kişiyi dükkana alarak F.Y. ile E.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı.

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

BU SEFER TÜFEKLE GELİK SALDIRDILAR

A.K.'nin kavgayı ayırmasına sinirlenen F.Y. ve E.Y. bir süre sonra aynı bölgeye tekrar geldi. F.Y. yanında getirdiği av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar cadde üzerinde M.E.'ye ait başka bir lokantanın camına isabet etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ve işyerinin kurşunlanması lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

Kavga ettikleri dükkana tüfekle dönüp kurşun yağdırdılar

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