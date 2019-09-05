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Kavgada ısırdığı kulağı koparan kişi serbest kaldı

Samsun'da iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin kopan kulağı hastanede yerine dikilemedi.

İHA | 05.09.2019 - 16:59..
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Samsun’un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde O.E. (37) ile Ö.Ç. (25) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında O.E., Ö.Ç.’nin sol kulağını ısırarak kopardı.

KOPAN KULAK DİKİLEMEDİ

Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, Ö.Ç.’yi kanlar içinde buldu. Olayla ilgili O.E., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kulağı kopan Ö.Ç. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Ancak, kupan kulağın yerine dikilemediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Polisteki sorgulanması tamamlanan O.E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.E., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada ısırdığı kulağı koparan kişi serbest kaldı

Kavgada ısırdığı kulağı koparan kişi serbest kaldı

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