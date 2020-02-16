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Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

Osmaniye'de bir asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, kardeşinin bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybetti.

DHA | 16.02.2020 - 15:12..
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Osmaniye'nin Alibekirli Mahallesi'nde yapılan bir asker eğlencesinde 25 yaşındaki T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Olay yerine gelen T.D.'nin 28 yaşındaki ağabeyi Mustafa D., araya girmek istedi. Bu sırada T.D., bıçağını çekip, karşı tarafa saldırarak M.A. ve F.R.'yi yaraladı. Arbede sırasında T.D.'nin salladığı bıçak darbesi, ağabeyi Mustafa D.'ye de isabet etti.

Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan evli ve bir çocuk babası Mustafa D., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. T.D., ağabeyinin kaldırıldığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

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