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Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

İHA | 20.03.2019 - 23:29..
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Adana’da aralarında husumet bulunan Serkan A. ile Sadullah B. kavga etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları olan Ferhat A. tarafları üzerinden çıkardığı bıçakla korkutup ayırmak istedi.

Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

DURUMU AĞIR

Olayı gören Bayram Ölmez ise Ferhat A.’nın elindeki bıçağı almak isterken bacağına saplanması sonucu yaralandı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok kan kaybeden Ölmez sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ölmez’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Serkan A. ile Ferhat A.’yı gözaltına aldı.
Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı


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