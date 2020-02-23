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Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Balıkesir'de borç nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

DHA | 23.02.2020 - 04:44..
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Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi'nde, S.K. ile M.Ç., iddiaya göre borç-alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Onursal Barış Fettahoğlu(47) ise kavgayı ayırmak için araya girdi.

YARALANDI, HASTANEYE GİTTİ, KURTARILAMADI

Bu sırada S.K.'nın elindeki bıçak Fettahoğlu’nun sağ baldır iç kısmına isabet etti. S.K. olay yerinden kaçarken, Fettahoğlu ise kendisine ait otomobiliyle hastaneye gitti. Fettahoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan sonra kaçan S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan S.K.’nın gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

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