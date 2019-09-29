Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altındaki lüks araçla “drift” yaptı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

CEZA KESİLECEK

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesine 5 bin 2 TL para cezası veriliyor.

Erzurum’da kavşakta drift yapan sürücü kamerada ViDEO