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Kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, otomobilinden fırlayarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İHA | 18.12.2018 - 16:05..
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Orhan Y.’nin kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobil ile Şıh Mehmet K.’nın kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil, Güllük Caddesi'yle Gülveren Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

30 METRE YERDE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle, araçlar, yaklaşık 70-80 metre sürüklendikten sonra durabilirken, 07 LNG 29 plakalı otomobilin sürücüsü Şıh Mehmet K. araçtan yola fırladı. 34 TC 6036 plakalı otomobil ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki duvara ve ağaca çarparak durabildi.

Kaza anında çarpışmanın etkisiyle aracından fırlayan Şıh Mehmet K., yaklaşık 30 metre yerde sürüklenirken, yine aynı şekilde kontrolden çıkan otomobilinin altında kalmaktan kıl payıyla kurtuldu. Şıh Mehmet K.'yı ölümün teğet geçtiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kavşakta iki araç çarpıştı VİDEO


HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılara ilk müdahale, gürültü nedeniyle evlerinden ve iş yerlerinden kaza yerine koşan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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