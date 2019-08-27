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Kavşakta ters yöne giren sürücü yakayı ele verdi

Kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı.

DHA | 27.08.2019 - 23:51..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Bozhane kavşağında Oğuz Ala (27) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girdi.

DURDURUN TALİMATI GELDİ

O sırada aracıyla kavşakta bulunan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, polis telsizinden aracın plakasını anons ederek durdurulması talimatını verdi.

"ALEMİN AKILLISI SEN MİSİN"

Otomobilin peşinden de giden Kuyu, trafik polisinin durduğu aracın sürücüsü Oğuz Ala'ya "Alemin akıllısı sen misin? Arabayı stop et. Ehliyet, ruhsatını ver. Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akılısın buradan dönüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

500 LİRA CEZA

Trafik polisleri, araç sürücüsü Oğuz Ala'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve trafik levhalarına uymamaktan 500 lira ceza kesti.

Kavşakta ters yöne giren sürücü yakayı ele verdi

Kavşakta ters yöne giren sürücü yakayı ele verdi

Kavşakta ters yöne giren sürücü yakayı ele verdi

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