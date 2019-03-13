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Kavuşmasız iki aşkın hikayesi: Kavuşmak

Kavuşmak, Gül İrepoğlu’nun kaleminden, aşkın varlığından vazgeçmeyen gerçek kişilerden yola çıksa da kurgusal bir roman…

Özel İçerik | 13.03.2019 - 10:01..
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Kavuşmak

Aşk sözcüğü, özellikle de yaş aldıkça hayatımızdaki pek çok şeyin karşılığı. Ancak ne olursa olsun, kalbimiz tamamlayanını arıyor, belki bir ömür. Romana hayat veren Dürdane Hanım ve Mesut Cemil Bey’in hikayesi de, galiba bundan sebep sıcacık saracak gibi hissettiriyor…

Kavuşmak - Gül İrepoğlu

(Gül İrepoğlu)

KAVUŞMAK

Dürdane Hanım, huzurevinde kalmaktadır. Kendisini ziyarete gelen genç bir kadın yazardan, hayat hikayesini yazmasını ister ve böyle başlar bu roman…

Dürdane Hanım, Mesut Cemil Bey ile 1940’ların sonunda girdiği konservatuarın Seramik bölümünde tanışır. Mesut Cemil Bey de Tür Musikisi bölümünde ders vermektedir. İleride Dürdane de konservatuara Halk Müziği Hocası olacaktır. Çocukluğunun radyo günlerinden aşinadır onun sesine Dürdane. Aralarında bir hayli yaş farkı vardır ve hatta Mesut Cemil Bey evlidir de; ama Dürdane yine de gönlüne söz geçirememiş ve hocasına aşık olmuştur. Üstelik ölene kadar da aşkından vazgeçmeyecektir…

Bu kavuşması olmayan bir aşktır ve bu aşkı romanlaştıran yazar da dinlediklerinin ve yazdıklarının arasında gidip gelirken kendi kavuşmasız aşkını hatırlar. Böylece roman iki ayrı zaman diliminde yaşanan iki aşkın hikayesine dönüşür…

Kavuşmak - Gül İrepoğluKavuşmak - Gül İrepoğlu

Kavuşmak

Gül İrepoğlu

Hep Kitap

S.: 224

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Damla Karakuş

[email protected]

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