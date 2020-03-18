Kaya Çilingiroğlu koronavirüsten korkmuyor

Hülya Avşar'ın eski eşi futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"BEN ELLERİMİ HEP YIKARDIM"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle alakalı konuşan Çilingiroğlu, “Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum.” diye konuştu.

"GELİRSE GELİR"

Koronavirüsten çekinmediğini söyleyen Çilingiroğlu, “Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada ‘Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok.” dedi.