1 Kayakçıları tipi bile durduramadı Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tipiye rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

2 Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü İngiliz basını, Arsenal'in ortaya çıkan uyuşturucu partisi görüntülerinin ardından, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ocak ayında yollarını ayıracağını yazdı.

3 NASA, mikrofon olmadan Mars rüzgarlarını nasıl kaydetti NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracında mikrofon olmamasına rağmen Mars rüzgarlarının sesini kaydetti. Peki nasıl?

4 VakıfBank dünya şampiyonu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenen VakıfBank şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimiz üst üste 2. toplamda ise 3. kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

5 Vakanüvis Çocuk Haçlı Seferleri'ni yazdı Hristiyan dünyası, Kudüs uğruna çocuk katliamına bile göz yummuştu.

6 Koruma altındaki keçiyi yakalayanlar yakalandı Tunceli Pülümür'de nesli tükenmekte olan yaban keçisini avladıktan sonra kaçan A.A S.Y jandarma tarafından Erzincan'da yakalandı. 42 bin lira ceza kesildi.