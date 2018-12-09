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Kayakçıları tipi bile durduramadı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tipiye rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

İHA | 09.12.2018 - 16:53..
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Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının etkili olması vatandaşları ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Uludağ’a çıkarak yağan karın keyfini çıkardı.

Kayakçıları tipi bile durduramadı

30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak tipiye dönüştü. Dağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri ve kar küreme araçları çalışma başlattı. Öğle saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı oteller bölgesinde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kayakçıları tipi bile durduramadı

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE

Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi beklenirken, kayak pistlerinin yarından itibaren tamamen kullanılabilir hale geleceği öğrenildi. Uludağ’da gittikçe şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Kayakçıları tipi bile durduramadı

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