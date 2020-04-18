Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Elektrik işleri yapan Ümit Akbulut(28), iddiaya göre önceki akşam saat 22.00 sıralarında iki arkadaşıyla birlikte Melikgazi ilçesi Derevenk Vadisi'nde gezintiye çıktı.

KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ, ARKADAŞLARI KORKUP KAÇTI

Akbulut, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasına düştü. Akbulut'un arkadaşları durumdan korkarak olay yerinden kaçtı. Genç adam ise sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılmayı bekledi.

TALİHSİZ GENCİ ÇOBAN BULDU

Dün saat 17.30 sıralarında vadide koyunlarını otlatan bir çoban Akbulut'u görerek, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalan Akbulut'u kurtarmak için çalışma başlattı.

3 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Akbulut bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler yaklaşık 1 kilometre sedyeyle yaralıyı ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.