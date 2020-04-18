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Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayseri'de iki arkadaşıyla birlikte Derevenk Vadisi'ne yürüyüşe giden Ümit Akbulut, dengesini kaybederek düştüğü kayalıkların arasından 24 saat sonra kurtarıldı.

DHA |
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Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

 

Elektrik işleri yapan Ümit Akbulut(28), iddiaya göre önceki akşam saat 22.00 sıralarında iki arkadaşıyla birlikte Melikgazi ilçesi Derevenk Vadisi'nde gezintiye çıktı.

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ, ARKADAŞLARI KORKUP KAÇTI

Akbulut, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasına düştü. Akbulut'un arkadaşları durumdan korkarak olay yerinden kaçtı. Genç adam ise sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılmayı bekledi.

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

TALİHSİZ GENCİ ÇOBAN BULDU

Dün saat 17.30 sıralarında vadide koyunlarını otlatan bir çoban Akbulut'u görerek, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalan Akbulut'u kurtarmak için çalışma başlattı.

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

3 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Akbulut bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler yaklaşık 1 kilometre sedyeyle yaralıyı ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

Kayalıklara düşen genci arkadaşları yalnız bıraktı

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