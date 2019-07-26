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Kayalıklara sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeği, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

AA | 26.07.2019 - 16:59..
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Tercan ilçesinin Kargın Beldesi yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini gören vatandaşlar, hayvanın kurtarılması için jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeği bulunduğu alandan kurtaramayınca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden destek istedi.

Kayalıklara sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

ÖNCE YEMEK VERİLDİ

Bölgeye ulaşan AFAD görevlileri, halat yardımı ile kayalıklara inerek köpeğe önce yiyecek ve su verdi.

Görevliler daha sonra beline halat bağladıkları köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarmaya başardı.

Kurtarılan köpek, görevlilerce sahibine teslim edildi.

Kayalıklara sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

Kayalıklara sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

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