Kayalıklara sıkışan yılanı böyle kurtardı

Siverek ilçesindeki bir köyde çekilen videoda, kış uykusundayken yağan yağmur suları altında kaldığı tahmin edilen yılanı fark eden çobanlar, yılını sıkıştığı yerden tehlikeye aldırmadan kurtarmak için çalışma başlattı.
ÇOBANIN YILAN KURTARMA OPERASYONU GÜLDÜRDÜ
Şanlıurfa'da kaydedilen yılan kurtarma operasyonu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kurtarılma anını saniye saniye videoya çeken başka bir çobanın, anbean yaptığı Türkçe, zazaca karışık anonsları seyredenleri kahkahaya boğdu.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce izleme alırken, anonsu yapan çobanın performansı herkesi hayran bıraktı.
Şanlıurfa’da kayalıklara sıkışan yılanı kurtarma operasyonu ViDEO