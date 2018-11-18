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Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

Adana'da 9 katlı bir binanın dış boyasını yaparken cephe asansörü platformunun kaymaya başlaması üzerine halata tutunarak yardım bekleyen iki işçi, polis tarafından kurtarıldı.

AA | 18.11.2018 - 00:03..
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Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 9 katlı bir binanın dış cephe boyasını yapan 2 işçi, bindikleri cephe asansörü platformunun kaymaya başlaması üzerine asansörün halatına tutundu.

POLİSLER SON ANDA YETİŞTİ

Binada iki kişinin asılı kaldığını fark eden çevredeki vatandaşların haber verdiği polis ekipleri, bölgeye gelerek apartmanın çatısına çıktı. İşçiler, tutundukları halatı yukarı çeken polisler tarafından kurtarıldı.

Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

10 DAKİKA BOYUNCA ASILI KALDILAR

Yaklaşık 10 dakika asılı kaldıkları binadan indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayan asansör platformu ise apartmanın ikinci katında takılı kaldı.

İşçilerin binada halata tutunarak yardım beklemesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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