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Kayan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kayseri'de kar yağışının ardından buz tutan yollar bugün de trafikte zor anlar yaşattı.

AA | 13.12.2018 - 19:24..
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Kayseri'de buz pistine dönen yollar neredeyse bir kazaya daha sebebiyet veriyordu.

SON ANDA KURTULDU

Bugun sabah saatlerinde Merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden özel araç sürücüsü yokuştan aşağı kayan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Görüntüler bir kişinin cep telefonundan paylaşılırken, etraftaki vatandaşların "kaç" uyarısını duyarak kendisini aracından atıp koşmaya başlayan sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Kayan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

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