Kaybettiği kimliğini bulan dolandırıcı arazilerini sattı

Bursa’nın Osmangazi İlçesi'nde yaşayan Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti. Kaybettiği kimliği ellerine geçen dolandırıcılar, yaşlı adamın 50 milyon liralık arazilerini dublör kullanıp, satıldı.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti. Mahalledeki emlakçıdan 4 arazisinin satılığa çıkarıldığını öğrenen Cengiz, hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine Mehmet Ali Cengiz ve eşi Rahmiye Cengiz, avukatlar yardımıyla hukuki süreç başlattı. Yapılan araştırmada, Cengiz ailesinin 4 arazisini dublör kullanılarak başka şahıslara satışının gerçekleştiği ortaya çıktı.

TESADÜFEN ÖĞRENDİLER

Cengiz ailesi, hukuk mücadelesi başlatarak, arazilerin başka kişilere satışını engelledi. Olayı tesadüfen öğrendiklerini dile getiren Rahmiye Cengiz, “Eşim bir süre önce kimliğini kaybetmişti. Daha sonra mahallemizdeki bir emlakçı bizim 4 arsanın satışa çıkarıldığını söyledi. Durumu araştırdığımızda eşimin yerine dublör kullanıp, arsaları satmışlar. Hukuk mücadelesi başlattık” dedi.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

Cengiz ailesinin avukatları İsmail Duralar ve Engin Kara ise arazilerin değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğunu belirterek, “Olayın hemen ardından dava açtık. Müvekkillerimizin ellerinden arazileri dublör kullanarak aldıkları tespit edildi. Bu olayla alakalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Şu anda mahkemesi devam ediyor. Vatandaşlar kimlikleri kaybettiklerinde dikkatli olması gerekiyor. Hemen yeni kimlik başvurusu yapsınlar” ifadelerini kullandılar.