Kaybettiği parasına bir gün sonra kavuştu

Mersin’in Tarsus ilçesinde İsmail Kök adlı şahıs, polis merkezine giderek parasını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

900 TL PARASINA KAVUŞTU

Bugün polis merkezine gelen Metin Ulun isimli şahıs, Caminur Mahallesi Köylü Garajı civarında bir zarf içinde 900 TL para bulduğunu, sahibini aradığını söyledi.

1 gün önce müracaatta bulunan İsmail Kök, polis merkezine çağrılarak, kaybettiği parası teslim edildi.

Parayı bulan şahsa ve polislere teşekkür eden İsmail Kök, “Bayram arefesi beni mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin.” dedi.