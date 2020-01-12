Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

İstanbul Kilyos açıklarında cuma günü sabah saatlerinde bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı kurtulmuş, 3 balıkçı ise kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının ilk gününde, bir balıkçının cesedine ulaşılmıştı.

BUGÜN 3'ÜNCÜ GÜN

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları, su altı arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü günün sabahında devam etti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANILDI

Dün gece saatlerinde de karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 2 balıkçıyı da arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından devam ediliyor.