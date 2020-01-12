taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan balıkçıları arama kurtarma çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı.

İHA | 12.01.2020 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kilyos açıklarında cuma günü sabah saatlerinde bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı kurtulmuş, 3 balıkçı ise kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının ilk gününde, bir balıkçının cesedine ulaşılmıştı.

BUGÜN 3'ÜNCÜ GÜN

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları, su altı arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü günün sabahında devam etti.

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANILDI

Dün gece saatlerinde de karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 2 balıkçıyı da arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından devam ediliyor.

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

İlginizi Çekebilir
Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oteller, konaklayan misafirin kimlik fotokopisini çekemeyecek.
Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı
Karabük'te dağdan kopan kayalar, Karabük-Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.
Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kadıköy'de 6 katlı binada yangın
İstanbul Kadıköy'de 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre gazlı şömineden yangın çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

303
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

95
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

51
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

18
Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

40
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

34
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir