Kaybolan dağcıya 3 aydır ulaşılamıyor

2 Aralık 2018 günü, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkiinde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı.

ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİ

Hava koşulları ağırlaşınca, arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riskinin hala bulunması nedeniyle 3 ayı aşkın süredir Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor. Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, “Kar hala var. Geçen hafta kar yağışı oldu. Mart ayında ani soğuklar ile yağış olabilir. O bölgede oturmuş bir kar tabakası var. Bu bölgede haziran ayına kadar kar olur. Bundan dolayı da şu anda risk var." dedi.

BÖLGEDE DEĞİŞKENLİK VAR

Çalışma yapılacak alanın ısınmaya başladığını da hatırlatan Eryılmaz, "Çünkü bazen sıcak havalar oluyor. Buna bağlı rüzgarla gelip, karı hızlı bir şekilde eritiyor. Bu değişkenlik var ama 2 gün önce o bölgede arkadaşım yürüyüş yaparken fotoğraflar çekmiş. O bölgede çok fazla kar olduğunu söyledi. Kar yoğunluğu ve riski hala devam etmektedir.” dedi.