taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4568
Euro
6.15865
Altın
1296.865
Borsa
101332.09
Gram Altın
227.735

Kaybolan dağcıya 3 aydır ulaşılamıyor

Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkiinde tırmanış yapan dağcı Mustafa Kemal Karakoç, 101 gün önce çığ altında kaldı. Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Karakoç hala aranamıyor.

DHA | 12.03.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

2 Aralık 2018 günü, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkiinde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı.

Kaybolan dağcıya 3 aydır ulaşılamıyor

ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİ

Hava koşulları ağırlaşınca, arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riskinin hala bulunması nedeniyle 3 ayı aşkın süredir Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor. Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, “Kar hala var. Geçen hafta kar yağışı oldu. Mart ayında ani soğuklar ile yağış olabilir. O bölgede oturmuş bir kar tabakası var. Bu bölgede haziran ayına kadar kar olur. Bundan dolayı da şu anda risk var." dedi.

Kaybolan dağcıya 3 aydır ulaşılamıyor

BÖLGEDE DEĞİŞKENLİK VAR

Çalışma yapılacak alanın ısınmaya başladığını da hatırlatan Eryılmaz, "Çünkü bazen sıcak havalar oluyor. Buna bağlı rüzgarla gelip, karı hızlı bir şekilde eritiyor. Bu değişkenlik var ama 2 gün önce o bölgede arkadaşım yürüyüş yaparken fotoğraflar çekmiş. O bölgede çok fazla kar olduğunu söyledi. Kar yoğunluğu ve riski hala devam etmektedir.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

89
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

118
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

426
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

60
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

60
Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

44
Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir