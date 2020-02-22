Kaybolan kedisini çizdiği resimlerle arıyor

Iğdır'ın Merkez Söğütlü Mahallesi'nde oturan küçük Asya'nın kedisi Ponçik, 2 hafta önce kayboldu.

Kedisini babasıyla sokaklarda arayan Asya, cadde cadde gezip, iş yerlerinin sahipleri ile vatandaşlara sormasına rağmen kedisini bulamadı.

HİÇ FOTOĞRAFI YOK

Küçük Asya, elinde kedisine ait bir fotoğraf da olmadığından, çareyi kedisinin resmini çizerek aramakta buldu.

CADDELERE ASTI

Ponçik'in resmini onlarca kağıda çizip özelliklerini ve irtibat numarası da yazan Asya Çiftçi, hazırladığı el ilanlarını caddelere asıp kedisini bulmaya çalışıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Asya'ya, kedisinin bulunması için sosyal medyadan da destek veriliyor.

5 YIL ÖNCE SAHİPLENDİ

Küçük Asya, AA muhabirine, Ponçik'i 5 yıl önce sahiplendiğini ve o günden beri hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Bir an önce kedisine kavuşmak istediğini belirten Asya Çiftçi, "Geçtiğimiz hafta kedimi kaybettim ve bir türlü bulamadım. En son evimizin sokağında gördüm, ondan sonra bir daha da göremedim." dedi.