taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Kaybolan kedisini çizdiği resimlerle arıyor

Iğdır'da yaşayan 10 yaşındaki Asya Çiftçi, kaybolan kedisinin hiç fotoğrafı olmadığı için kendi çizdiği resimlerle bulmaya çalışıyor.

AA | 22.02.2020 - 09:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Iğdır'ın Merkez Söğütlü Mahallesi'nde oturan küçük Asya'nın kedisi Ponçik, 2 hafta önce kayboldu.

Kedisini babasıyla sokaklarda arayan Asya, cadde cadde gezip, iş yerlerinin sahipleri ile vatandaşlara sormasına rağmen kedisini bulamadı.

HİÇ FOTOĞRAFI YOK

Küçük Asya, elinde kedisine ait bir fotoğraf da olmadığından, çareyi kedisinin resmini çizerek aramakta buldu.

Kaybolan kedisini çizdiği resimlerle arıyor

CADDELERE ASTI

Ponçik'in resmini onlarca kağıda çizip özelliklerini ve irtibat numarası da yazan Asya Çiftçi, hazırladığı el ilanlarını caddelere asıp kedisini bulmaya çalışıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Asya'ya, kedisinin bulunması için sosyal medyadan da destek veriliyor.

5 YIL ÖNCE SAHİPLENDİ

Küçük Asya, AA muhabirine, Ponçik'i 5 yıl önce sahiplendiğini ve o günden beri hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Bir an önce kedisine kavuşmak istediğini belirten Asya Çiftçi, "Geçtiğimiz hafta kedimi kaybettim ve bir türlü bulamadım. En son evimizin sokağında gördüm, ondan sonra bir daha da göremedim." dedi.

Kaybolan kedisini çizdiği resimlerle arıyor

İlginizi Çekebilir
Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı
İstanbul Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobil bankta oturan nişanlı çifti ezerken, kazada 3 kişi yaralandı.
Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı
Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.
Evinin yandığını görünce, kalp kriziyle hayatını kaybetti
iresun'un Bulancak ilçesinde evinin yandığını gören kişi kalp krizi sonucu öldü.
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada en güvenli yolculuğun otobüslerle yapılmasına karşın, Türkiye'de bu durumun tam tersi olduğuna dikkat çekerek, otobüs şirketlerine uyarılarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
55
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
32
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
16
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
47
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
54
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
59
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir