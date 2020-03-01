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Kaybolan kedisinin başına ödül koydu

Antalya’da bir kadın, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan ’Yaramaz’ isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek.

İHA | 01.03.2020 - 14:00..
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Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katındaki dairede yaşayan Emek Erkenez (29), eşiyle beraber 2.5 yıl önce sokaktan iki yavru kedi bulup sahiplendi.

Erkenez’in kedilerinden ‘Yaramaz’ adını verdiği kedi 4 gün önce dışarı çıkarak, bir daha geri dönmedi.

Kaybolan kedisinin başına ödül koydu

BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Erkenez, sosyal medyada birçok ilan verdi ancak bir sonuç alamadı. Son olarak Emek Erkenez ve eşi çareyi sokağa çıkmakta buldu. Sokak sokak gezen Erkenez çifti, kedilerinin fotoğrafının bulunduğu ve bin lira ödül verileceğini belirten afişleri ilçenin dört bir yanına asarak ‘Yaramaz’ı görenlerin kendilerini aramalarını istedi.

Kaybolan kedisinin başına ödül koydu

"EVE BİLE GİREMİYORUZ"

Yaramaz’ı çok özlediğini belirten Emek Erkenez, kedilerinin 4 gün önce kaybolduğunu söyledi. Erkenez, “Yaklaşık 2.5 yıldır ona gözümüz gibi bakıyorduk. Onu bulmak için her yeri aradık, 4 günden beri uyku uyumuyoruz. İlçede her yeri geziyoruz, sokaklara afişler astık. Bulana ödül vereceğiz, lütfen yardımcı olun. Şu an çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kedimizin bulunması için lütfen yardımcı olun.” dedi.

Kaybolan kedisinin başına ödül koydu

Kaybolan kedisinin başına ödül koydu

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