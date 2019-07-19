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Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Antalya'ya tatil için gelen anne ve baba, çocuklarının bir süre kaybolmasıyla büyük panik yaşadı.

DHA | 19.07.2019 - 19:12..
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Antalya Konyaaltı Sahili'nde göz doktoru Yakup Güneş, öğretmen eşi Tekuşin Güneş ve 3 çocuğuyla öğle saatlerinde sahile geldi.

DALGINLIKTA ORTADAN KAYBOLDU

Burada bir süre denize giren Güneş çiftinin çocuklarından Rubar bir anlık dalgınlıkta ortadan kayboldu.

DENİZDE ARAMA YAPILDI

Rubar'ı göremeyen ailesi sahilde bir süre arasa da sonuç alamadı. Ailenin ihbarda bulunması üzerine sahil bandına çok sayıda polis, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama yaparken dalgıçlar da denize girip arama yaptı.

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Arama çalışmalarını iki çocuğuna sarılarak gözyaşları içerisinde izleyen anne Tekuşin Güneş'i yakınları ve eşi Yakup Güneş sakinleştirmeye çalıştı. Küçük Rubar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından kaybolduğu söylenen noktadan 2 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekiplerince bulundu.

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

HÜZÜN GÖZYAŞLARI SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA DÖNÜŞTÜ

Cankurtaranın kucağında ailesine getirilen Rubar'ı baba Yakup Güneş koşarak teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan Yakup Güneş'te oğlunu annesine kucağında götürüp teslim etti. Hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü buluşmada anne oğul birbirine sarılıp uzun süre ağladı. Anne oğlun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları

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