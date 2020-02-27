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Kaybolan yaşlı adam bulununca ekiplerden çay istedi

Denizli’de eşek almak için Çivril ilçesinde giderken dağlık alanda kaybolan alzheimer hastası 90 yaşındaki yaşlı adam, 20 saat sonra bulundu. Yaşlı adamın ilk isteği, sıcak çay oldu.

İHA | 27.02.2020 - 17:38..
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Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde, eşek ile saman satarak geçimini sağladığı öğrenilen Bekir Kavlak (90) isimli alzheimer hastası yaşlı adam, eşek almak üzere çıktığı evine gece geri dönmedi.

Yaşlı adamı bulmak için AFAD öncülüğünde AKUT ve İHH arama ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

20 SAAT SONRA BULUNDU

Yaşlı adam, dağlık alan başta olmak üzere ekiplerce her yerde aranmaya başlandı. Arama çalışmaları yaklaşık 20 saatin ardından sonuç verirken Kavlak, ormanlık alanda arama ve kurtarma ekipleri tarafından bitkin bir halde bulundu.

Kaybolan yaşlı adam bulununca ekiplerden çay istedi

İLK İSTEĞİ SICAK ÇAY OLDU

Uzun bir arama çalışması sonrası bulunan yaşlı adamın ekiplerden ilk isteği ise ‘sıcak çay’ oldu. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan Kavlak’ın, daha sonra yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaybolan yaşlı adam bulununca ekiplerden çay istedi

Kaybolan yaşlı adam bulununca ekiplerden çay istedi

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