Kaybolduğu düşünülen çocuk için ilçe ayağa kalktı

Yozgat'ta bir aile, çocuklarının kaybolduğu gerekçesiyle durumu Jandarma ve Afat ekiplerine bildirdi. Çevrede geniş çaplı arama yapan 100’e yakın ekip, Tuna Doğanyiğit’i cami avlusundaki bank üzerinde uyur halde buldu.

İLÇE AYAĞA KALKTI

Ovakent’te ikamet eden ve İmam Hatip Ortakokulu 6’ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tuna Doğanyiğit, öğle arasında keçileri yaymak üzere evden ayrıldı.

Okul saatinde eve geri dönmek üzere Ovakent’e gelen ve iki keçinin eksik olduğunu fark eden Tuna, ailem kızar korkusundan bir daha eve dönmedi. Sınıf öğretmeninin, Tuna Doğanyiğit’in öğleden sonra okula gelmediğini ailesine bildirmesi sonrasında paniğe kapılan aile, beldeyi ayağa kaldırdı.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Ovakent’te geniş çaplı arama yapan ve Tuna Doğanyiğit’in izine rastlayamayan ailesi durumu önce okul müdürüne, daha sonra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na bildirmesi sonrasında, Boğazlıyan ilçesi alarma geçti.

İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Tuna Doğanyiğit’in bulunması için adeta seferberlik ilan ederken, Ovakent’e intikal eden İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve Yozgat’tan gelen AFAD ekibi, Ovakent ve çevresi başta olmak üzere Boğazlıyan, Çandır ve Yenifakılı bölgelerinde de geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tuna Doğanyiğit, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na bağlı ekiplerin dikkatleri sonucu Ovakent’teki camii avlusunda uyur vaziyette bulundu.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞANDI

Tuna Doğanyiğit’in bulunması belde halkı tarafından sevinçle karşılanırken, aile gözyaşlarına hakim olamadı. Tuna Doğanyiğit’i omuzlarına alan Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, yürüyerek ailenin evine gitti. Ovakent halkı, yol boyunca Jandarma ekiplerini alkışlayarak, “Allah sizlere güç kuvvet versin. Huzurumuzun teminatı olan sizlere ne kadar dua etsek azdır.” diyerek destek oldu.



