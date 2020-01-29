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Kayboldukları ormanda 1 ay meyve yiyerek hayatta kaldılar

Kolombiyalı bir anne ve 3 çocuğunun, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundukları bildirildi.

AA | 29.01.2020 - 08:03..
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Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi.

Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

YOLUN YARISINDA YÖNÜNÜ KAYBETTİ

Aile, Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybettiler.

Kolombiya merkezli televizyon Caracol, ismi açıklanmayan kadının, Kolombiya'daki evlerine dönmek için eşiyle buluşmayı planladığını, ancak Puerto Leguízamo kasabasındaki buluşma noktasına gelmeyince eşinin yetkililere kayıp başvurusu yaptığını bildirdi.

Söz konusu kadının, yolun yarısında yönünü kaybettiği ve Amazonlar'daki Putumayo Nehri yakınlarındaki bölgede kaybolduğu bildirildi.

Kayboldukları ormanda 1 ay meyve yiyerek hayatta kaldılar

3 ÇOCUĞU İLE 34 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

O ve üç çocuğu 34 gün boyunca ormanda yürüdükten sonra, Yubito köyü yakınlarında Sekoya yerlileriyle karşılaştı.

Sekoya yerlileri, Peru donanmasına haber verdi, onlar da Kolombiyalı meslektaşlarını durumdan haberdar etti.

Aile, hava yastıklı tekne ile bölgeden tahliye edildi.

Kayboldukları ormanda 1 ay meyve yiyerek hayatta kaldılar

"YARIM SAATTE BİR SU İÇMEK ZORUNDA KALDIK"

Ailenin tahliyesi ve Puerto Leguízamo'daki deniz üssünde bekleyen babalarına kavuşma anları, Caracol Televizyonu'ndan yayınlandı.

Anne ormanda yaşadıklarını, "Eğer 30 dakikada bir su içmezsek, bayılacaktık" sözleriyle anlattı. "Sürekli durmak zorunda kaldık ve kızlarım artık yürüyemez haldeydi."

Kolombiya Donanması'ndan General Sergio Alfredo Serrano, ailenin vücudunun ısırıklarla kaplı olduğunu, ayaklarında da çizikler olduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılan aile, sivrisinek ısırmasından kaynaklanjan sıtma ve sarı humma gibi hastalıklara karşı da kontrolden geçirilecek.

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