Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kayınbiraderi Adilcan Mercan ile Ö.C. iddiaya göre miras meselesi sebebiyle tartışmış, yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Çıkan kavgada Ö.C. ve Adilcan Mercan aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Özel araçlarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adilcan Mercan, durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalbine yakın bölgelere bıçak darbeleri aldığı öğrenilen Mercan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ö.C. ise tedavisinin ardından dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



