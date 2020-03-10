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Kayınpederinin dudağını koparan adama 23 yıl hapis cezası talebi

Tartıştığı kayınpederinin dudağını ısırarak koparan şahsın, 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DHA | 10.03.2020 - 15:15..
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İstanbul Pendik'te kardeşleri ve annesi Filiz Karakoç ile yol keserek kayınbabası Adil Taşdemir'i beyzbol sopasıyla darbeden Murat Gültekin, tutuklandı.

KAYINPEDERİNİN DUDAĞINI KOPARDI

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu, bu sebeple aileler arasında husumet bulunduğunu belirten Murat Gültekin, bu sırada kayınpederi Adil Taşdemir’in dudağını ısırarak kopardı.

Sopayla darbedilen Gökhan Taşdemir’in de kafasından ve bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı

DÜNÜRÜNE TORNAVİDA SAPLADI

Mahkemeye taşınan olayın ardından hazırlanan iddianamede, yaşanan arbede sırasında kayınpeder Adil Taşdemir'in soruşturma aşamasında ele geçirilemediği belirtilen ve silahtan sayılan tornavidayla, dünürü Filiz Karakoç'un kalçası ve elinden yaraladığı belirtildi.

HEPSİ BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Sanıklar Murat Gültekin, Ferhat Gültekin, Kadir Gültekin ve anne Filiz Karakoç'un eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri belirlendi.

Kayınpederinin dudağını koparan adama 23 yıl hapis cezası talebi

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuklu sanıklar Murat Gültekin, Kadir Gültekin ve Ferhat Gülten hakkında toplamda 7'şer yıldan 23'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müşteki sanık Filiz Karakoç hakkında ise 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, iddianamede saldırıya uğrayan müşteki sanık Adil Taşdemir hakkında ise "silahla yaralama" suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kayınpederinin dudağını koparan adama 23 yıl hapis cezası talebi

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