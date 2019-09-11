Kayınvalide, damadına böbreğini bağışladı

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 50 yaşındaki Namık Ünlü'nün, kreatin değerleri çok yüksek çıktı ve tedaviye başladı.

2019 yılına kadar ilaç tedavisiyle hastalığın ilerlemesini yavaşlatan doktorlar, Ünlü'nün bayılmaları artınca son çare böbrek nakli olmasını önerdi. Ailesinde birçok kişi böbrek hastası olan Ünlü, kayınvalidesinin bağışladığı böbrekle yeniden doğduğunu söyledi.

"KAYINVALİDEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Kayınvalidesinin hiç düşünmeden böbreğini verdiğini söyleyen Ünlü, "Önce kendi aileme baktık ama ailede böbrek hastası olmayan kimse yok. Babam vefat etti. Annemin de sağlık sorunları nedeniyle vermesi mümkün olmadı. 2 kızım var, yaşları küçük olduğu için ilk tercih olmuyorlar. Tam o sırada kayınvalidem sağ olsun, Allah bin kere razı olsun eşime, hiç düşünmeden bana böbreğini vereceğini söylemiş. Nakil ile ilgili bilgimiz yoktu, kayınvalidemin yaşı yüksekti, önce tereddüt ettim. Kayınvalidemi çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Yıllardır beraberiz, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez." diye konuştu.

"TABİİ VERİRİM, O DA BENİM EVLADIM"

66 yaşındaki kayınvalidesi Hanife Yavuz ise kararı alırken hiç tereddüt etmediğini belirterek, "Kızım bir gün bize geldi, konuşmak istedi. Namık'ın rahatsızlığını biliyordum ama değerlerinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. 'Anne böbreğini uyarsa verir misin?' dedi. Tabii veririm, o da benim evladım dedim. Ondan sonra sevindi, anne-kız biraz duygulandık. İğneden korkardım, bundan hiç korkmadım. Severek verdim, helal olsun. Hiç tereddüt etmedim. Yavrularım mutluysa ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.