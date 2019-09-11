taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7625
Euro
6.34
Altın
1491.36
Borsa
101970.53
Gram Altın
276.587
Bitcoin
57924.29

Kayınvalide, damadına böbreğini bağışladı

50 yaşındaki Namık Ü., kayınvalidesi 66 yaşındaki Hanife Yavuz'un, böbreğini bağışlamasıyla hayata yeniden tutundu.

DHA | 11.09.2019 - 14:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 50 yaşındaki Namık Ünlü'nün, kreatin değerleri çok yüksek çıktı ve tedaviye başladı.

2019 yılına kadar ilaç tedavisiyle hastalığın ilerlemesini yavaşlatan doktorlar, Ünlü'nün bayılmaları artınca son çare böbrek nakli olmasını önerdi. Ailesinde birçok kişi böbrek hastası olan Ünlü, kayınvalidesinin bağışladığı böbrekle yeniden doğduğunu söyledi.

"KAYINVALİDEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Kayınvalidesinin hiç düşünmeden böbreğini verdiğini söyleyen Ünlü, "Önce kendi aileme baktık ama ailede böbrek hastası olmayan kimse yok. Babam vefat etti. Annemin de sağlık sorunları nedeniyle vermesi mümkün olmadı. 2 kızım var, yaşları küçük olduğu için ilk tercih olmuyorlar. Tam o sırada kayınvalidem sağ olsun, Allah bin kere razı olsun eşime, hiç düşünmeden bana böbreğini vereceğini söylemiş. Nakil ile ilgili bilgimiz yoktu, kayınvalidemin yaşı yüksekti, önce tereddüt ettim. Kayınvalidemi çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Yıllardır beraberiz, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez." diye konuştu.

Kayınvalide, damadına böbreğini bağışladı

"TABİİ VERİRİM, O DA BENİM EVLADIM"

66 yaşındaki kayınvalidesi Hanife Yavuz ise kararı alırken hiç tereddüt etmediğini belirterek, "Kızım bir gün bize geldi, konuşmak istedi. Namık'ın rahatsızlığını biliyordum ama değerlerinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. 'Anne böbreğini uyarsa verir misin?' dedi. Tabii veririm, o da benim evladım dedim. Ondan sonra sevindi, anne-kız biraz duygulandık. İğneden korkardım, bundan hiç korkmadım. Severek verdim, helal olsun. Hiç tereddüt etmedim. Yavrularım mutluysa ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kayınvalide, damadına böbreğini bağışladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

170
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

142
Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

170
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

77
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

128
Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

180
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir