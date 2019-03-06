taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4335
Euro
6.1466
Altın
1286.455
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.971

Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulun

Bolu’da 2 gün önce ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 kişinin cansız bedeni, otomobille düştükleri 500 metrelik uçurumda bulundu.

İHA | 06.03.2019 - 21:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay dün gece saatlerinde Bolu’nun Seben İlçesi Korucuk Köyü mevkiinde meydana geldi.

Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulun

KAYIP İHBARINDA BULUNDULAR

Edinilen bilgiye göre Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan’ın (69) isimli iki arkadaş, dün gece saatlerinde Seben’de bulunan Kaya Evleri’ni görmek için Arıkan yönetimindeki 14 GF 458 plakalı otomobille yola çıktı. Arıkan ve Arslan’dan 2 gündür haber alamayan aileleri, şahısların hayatlarından endişe duyarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, Arslan ve Arıkan’ın içerisinde bulunan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’ne göre son olarak Seben İlçesi istikametine doğru gittiğini belirledi.

UÇURUMDA BULUNDU

Bolu-Seben Karayolu üzerinde çalışma başlatan Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Korucuk Köyü mevkiinde bulunan yaklaşık 500 metrelik uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu gördü.

Uçurumdan aşağı inen jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin çevresinde 2 erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, bulunan cesetlerin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan’a ait olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından, Arıkan ve Arslan’ın cesetleri kepçe yardımıyla uçurumdan alınarak cenaze aracına taşındı.
Olay yerine gelen Arslan ve Arıkan’ın aileleri büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

207
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

299
Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

271
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

217
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

59
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

49
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir