Kayıp adam, apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta, öğle saatlerinde çöp atmak için evinden çıkan bir vatandaş, apartman boşluğundan gelen kötü kokular üzerine bodrum kata indi.

İndiği sırada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören vatandaş, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından şahısın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini inceleme ekibinin apartmanda inceleme yapması üzerine, ölü bulunan şahsın Şemsettin Görünmek olduğu tespit edildi.

2 GÜNDÜR KAYIP OLAN ADAM, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Ailesine haber verilen adamın, 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları, Şemsettin Görünmek’in bulunduğu binaya geldi. Aldıkları haber sonrası şok yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden 38 yaşındaki Görünmek’in yeni evli olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Şemsettin Görünmek'in cenazesi, Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.