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Kayıp Alzheimer hastası yaşı kadın su kuyusunda bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız, düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın kurtarılarak jastaneye götürüldü.

DHA | 23.05.2019 - 01:53..
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Kahmaranmaraş'ın Pazarcık İlçesine bağlı Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi.

SAĞ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu.

Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı.

Kayıp Alzheimer hastası yaşı kadın su kuyusunda bulundu

Kayıp alzaymır hastası kadın su kuyusunda bulundu VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

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