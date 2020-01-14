taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8867
Euro
6.552
Altın
1544.91
Borsa
120661.95
Gram Altın
292.696
Bitcoin
49902.59

Kayıp balıkçılardan bir kişinin daha naaşı bulundu

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarındaki kaza sonrası aranan iki balıkçıdan birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Diğer kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

DHA | 14.01.2020 - 14:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kilyos açıklarında, 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı.

Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.

''KAYIP 1 BALIKÇIMIZ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR''

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Ekipler elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı
VEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle zarar gören enerji hatlarını onarmak için yoğun çaba sarf etti.
Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı
2 sürücü arasında çıkan kavgada silahlı sürücü, tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.
İstanbul'da en çok hırsızlık Kadıköy'de oldu
2019 yılı içinde İstanbul'da 34 bin 444 hırsızlık oldu, 19 bin 899 kişi hırsızlıktan gözaltına alındı
Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada
Üç kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım, otobüs firmasının yetkilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

275
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

70
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

204
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

110
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

72
Hafter anlaşmayı imzalamadı

Hafter anlaşmayı imzalamadı

207
TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir