Kayıp balıkçılardan bir kişinin daha naaşı bulundu

Kilyos açıklarında, 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı.

Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.

''KAYIP 1 BALIKÇIMIZ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR''

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor." dedi.