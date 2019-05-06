Kayıp Furkan Yiğit'ten acı haber geldi

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Hasta olmadığı halde kanser tedavisi uyguladılar

Sakarya'da kanser teşhisi konulan iki çocuk annesi Serpil Bağa, kanser tedavisi sırasında ikiz bebeklerini kaybetti. Yapılan onca tahlile rağmen hamile olduğu anlaşılamayan kadın yargıya başvurdu.