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Kayıp Furkan Yiğit'ten acı haber geldi

Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzakta bulundu.

DHA | 06.05.2019 - 09:02..
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Erzurum Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 4 çocuğundaki oğulları Furkan Yiğit, 17 Nisan Çarşamba günü kaybolmuştu.

Furkan'ı bulmak için yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ve 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyordu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu.

BABASI TUTUKLANDI

Furkan'ın ailesi, Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorguda kalmıştı. Baba Fehim, dede Eset, babaanne Hatmi Sultan ile zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit'in savcılıktaki sorgusu sona erdi. Furkan Yiğit'in (4) kaybolmasından 5 gün sonra 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası tutuklanmıştı.

Kayıp Furkan Yiğit'ten acı haber geldi

 

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