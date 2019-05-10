Kayıp gazeteci için özel ekip görevlendirildi

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp gazeteci için Erzurum’dan bölgeye helikopterle özel ekip bırakıldı.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

100 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ

Vali Pehlivan, olayın yaşandığı sırada bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiptekilerle de görüştü. AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aramalar sırasında drone da kullanılıyor.