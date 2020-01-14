Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 bin dolar ile 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'a geldi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN 5 DAİRE ALMAK İÇİN ANLAŞTI

Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı. Daire alım işlemleri sürerken, 10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş adamı Tuama'dan haber alamayan yakınları, Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda Tuama'nın, 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Polis, araştırmaların sonucunda kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu şüpheli dahil 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATALCA'DA ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde, Iraklı iş adamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Iraklı iş adamı Tuama'nın cansız bedenini buldu. Tuama'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.