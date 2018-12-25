Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

Ankara’da 19 Kasım’da kaybolan 37 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir’in, annesi Gülitar Demir ve babası Nurettin Demir, Müge Anlı’nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti.

MEKLEKETİNDEN DÖNDÜĞÜNDE KAYBOLDU

Müge Anlı’nın yaptığı araştırmalar sonucu Demir’in kaybolduğu gün, belediyede temizlik işi yapan arkadaşı Ali T.’nin de memleketi Kırıkale’den Ankara’ya gelip kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Konu üzerinde araştırmalar sürerken, dün gece sabaha karşı Kırıkkale’de Murat Demir’in cenazesi bir vatandaş tarafından bulundu. Demir’in iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha fazla saklanamayan Ali T. de polise teslim oldu.

Murat Demir’in cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Katil zanlısı Ali T.

Maktül Murat Demir

