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Kayıp kızı bıçaklayıp araziye bıraktılar

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi genç kız, Kırşehir'de bıçaklanmış halde bulundu.

AA | 02.05.2019 - 09:07..
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Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı İnaç köyü yakınlarında çalışan çiftçiler, dere yatağındaki sazlık bölgede bir kızın hareketsiz halde yattığını görünce jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, adının Z.G. olduğu tespit edilen ve bıçak darbeleriyle yaralandığı belirlenen ilköğretim okulu öğrencisi genç kızı, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kayıp kızı bıçaklayıp araziye bıraktılar

CİNSEL SALDIRI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kayseri'den ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Z.G.'nin, sırtında 2 bıçak yarası ve vücudunun farklı yerlerinde darp izleri olduğu, tedavisi devam eden kıza cinsel saldırı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

ARAZİYE BIRAKANLAR ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Z.G.'yi yaralı halde araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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