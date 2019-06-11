Zonguldak'ta yaşayan bir çift, bir süre önce sokak köpeğini sahiplenerek adını da 'Leo' koydu. Ancak köpek, evin önündeyken kayboldu. Bunun üzerine köpeği aramaya koyulan aile, köpeğin Bartın'da bir restoran önünde olduğu haberini alınca köpeğin bulunduğu yere gitti.

GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kemerköprü Mahallesi'nde köpeği gören aileyle, köpek arasında duygu dolu anlar yaşandı. Buluşma anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Sahiplerini karşısında gören köpek ise yaşadığı heyecanla sahibinin üzerine atladı. O anlara şahit olanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayıp köpeğini bulan aile gözyaşlarını tutamadı VİDEO

İKİ KÖPEĞİ DAHA KAYIP

Köpeğini Zonguldak'taki evine götüren ve çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Zeki Araç, "Yılbaşında dişi olanı götürdüler. Aradan 3 ay sonra 2 tane daha kardeşi, 'Leo' ve 'Lens'i de aldılar. Tesadüfen oğlum görev için Bartın'a gitti. Lokantaya gitmiş, orada 'Leo'yu görüyor fakat inanamıyor. Beni arayıp ona benzeyen köpek gördüğünü söyledi. Çok güzel ve uysal olduğu için orada onu sahiplenmişler. Telefonla aradık. Gerçekten benim köpeğim, sevindim. Gittik ve beni görünce üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Şimdi 'Lens' ve 'Maya' kayıp. Kardeşlerinin de bulunmasını bekliyorum. Bu bir tesadüf. Zonguldak neresi, Bartın neresi? Bu hayvanları niçin toplayıp, başka yerlere bırakıyorlar? Mümkün olduğu kadar hayvanlara bakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

KÖPEĞİ KAYBOLUNCA SAĞLIĞI BOZULDU

Ahmet Zeki Araç'ın eşi Belgin Araç ise, köpeğin kaybolmasının ardından sağlığının bozulduğunu söyledi. Hayvanları ailecek severek beslediklerini anlatan Araç, "Biz 'Leo' olduğunu öğrenince bir araca doluşuyoruz, Bartın'a gidiyoruz. Bizi görünce çıldırdı, zaten herkes gördü. 2 ay önce kaybolunca hastalandım. Bunlar bizim evladımız gibi. Köpeklerimiz kedilerimiz var. Biz bunlara adadık kendimizi. Çok şükür Allah'a bunu bulduk ama aklım şimdi ötekilerde. İnşallah kayıp 2 köpeğimiz de bulunur." dedi.