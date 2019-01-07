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Kayıp Malezya uçağının yeni parçaları bulundu

2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağa ait olduğu öne sürülen parçanın büyük olasılıkla kayıp uçaktan olduğu belirlendi.

AA | 07.01.2019 - 08:18..
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Madagaskar kıyılarında bulunan ve Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağına ait olduğu iddia edilen enkaz parçalarından birinin, "büyük olasılıkla" uçaktan koptuğu açıklandı.

MH370 Araştırma Ekibi'nden yapılan açıklamada, incelemeye alınan yeni parçaların çoğunun başka bir uçağa ait olduğu belirtildi.

AĞUSTOS AYINDA DA PARÇALAR BULUNMUŞTU

Açıklamada, zemin panelinin ise kaybolan Malezya uçağının modeli Boeing 777'ye ait olduğu ve "büyük ihtimalle MH370" sefer sayılı uçaktan koptuğu bildirildi.

Kayıp yolcuların yakınları, Madagaskar'da buldukları ve uçak enkazına ait olduğunu düşündükleri 5 parçayı, geçen yıl kasım ayında Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'a teslim etmişti.

27 parçası bulunan uçağın en son ağustos ayında yeni parçalarına rastlanmıştı.

KAYIP UÇAĞIN HİKAYESİ

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014 yılında kaybolmuştu.

Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de sonlandırılmıştı.

Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı aramaya tekrar başlamış ancak çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.

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